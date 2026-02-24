Еще одна страна будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за участия россиян

Сборная Финляндии на церемонии открытия Паралимпиады-2022 / © Associated Press

Финляндия присоединится к Украине в бойкоте церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 из-за присутствия там российских и белорусских спортсменов под своими флагами.

Об этом финский паралимпийский комитет сообщил на официальном сайте.

"Мы в Финляндии хотим дать нашим спортсменам возможность осуществить долгожданные паралимпийские мечты, несмотря на четыре года европейской войны, которая неизбежно накладывает тень и на эти Паралимпийские игры. Но минимум, что мы можем сделать, — это высказать свою позицию относительно решений Международного паралимпийского комитета касательно российских спортсменов, пропустив церемонию открытия, как нас просила Украина", — заявила глава Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио.

Отметим, что ранее к бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 также присоединились Чехия, Польша, спортивный комиссар ЕС Гленн Микаллеф и ряд европейских чиновников из разных стран.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сообщил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

Национальный паралимпийский комитет Украины объявил, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026. Там также потребовали не использовать украинский флаг на церемонии открытия соревнований.

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.