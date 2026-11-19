Российские хоккеисты / © Associated Press

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Чехия не допустит российских спортсменов на территорию страны для участия в международных соревнованиях.

Об этом сообщил Министр внутренних дел страны Любомир Метнар в интервью изданию Reuters.

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Несмотря на скандальное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить Россию в правах в международном хоккее, правительство Чехии сообщило, что не будет выдавать визы спортсменам из страны-оккупанта.

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По словам Метнара, в Чехии с 2023 года действует правительственная директива, запрещающая выдавать визы атлетам из России из-за вторжения РФ в Украину.

Отметим, что Чехия будет принимать чемпионат мира среди девушек до 18 лет с 8 по 16 января 2027 года, где могла сыграть российская сборная. Однако страна не будет выдавать визы российским хоккеисткам, поэтому они пропустят турнир.

Ранее сообщалось, что Норвегия запретила въезд российским и белорусским спортсменам для участия в соревнованиях.

Также мы рассказывали, что Финляндия ограничила въезд для российских спортсменов на территорию страны.

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Кроме того, Канада не будет выдавать визы россиянам на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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