Еще одна суперзвезда в Саудовской Аравии: Неймар официально стал игроком "Аль-Хиляля"

Бразилец подписал с саудовским клубом контракт на два года.

Звездный форвард ПСЖ Неймар официально перешел в саудовский "Аль-Хиляль".

О трансфере 31-летнего бразильца клуб из Саудовской Аравии объявил в своем Twitter.

Неймар подписал контракт с саудовским клубом сроком на два года. Зарплата бразильца за этот период составит 300 миллионов евро и может возрасти до 400 миллионов евро в зависимости от бонусов и коммерческих сделок.

Сумму трансфера стороны не разглашают, но ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщал, что ПСЖ получит за трансфер нападающего чуть менее 100 миллионов евро.

Here to shine ✨



"Neymar" в знаменитой BLUE and WHITE ⚪️ #Neymar_Hilali pic.twitter.com/xfWQHPsgTF — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023

Неймар выступал в составе ПСЖ с 2017 года, когда перебрался из "Барселоны" за 222 миллиона евро. Этот трансфер до сих пор остается самым дорогим в истории футбола.

За парижский клуб бразилец сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач.

В прошлом сезоне бразилец забил 18 голов и отдал 17 ассистов в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт Неймара с парижанами был рассчитан до конца июня 2025 года.

Отметим, что Неймар стал уже не первым звездным новичком "Аль-Хиляля". Ранее клуб пополнили Рубен Невеш, Калиду Кулибали и Сергей Милинкович-Савич.

В новом сезоне чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" будет ожидать непростая борьба с клубами, за которые также выступают звезды европейского футбола.

Например, за действующего чемпиона – "Аль-Иттихад" – играют обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема, Н'Голо Канте и Фабинью. Цвета "Аль-Насра" защищают Кришитану Роналду, Садио Мане и Марцело Брозович. "Аль-Ахли" представляют Роберто Фирмино, Эдуар Менди и Рияд Марез. К "Аль-Иттифаку", который этим летом возглавил легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард, присоединился Джордан Хендерсон.

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