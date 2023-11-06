Еще одна тренерская отставка: экс-футболист сборной Украины покинул клуб УПЛ

Эдмар покинул пост главного тренера "Металлиста 1925", который выступает в украинской Премьер-лиге (УПЛ).

Об этом сообщается на официальном сайте харьковского клуба.

"Эдмар получил предложение работы в клубе из-за границы и после раздумий решил продолжить свою карьеру там. Клуб "Металлист 1925" не имел морального права препятствовать подобному развитию событий", – говорится в заявлении харьковчан.

Эдмар возглавил "Металлист 1925" в октябре прошлого года. Он руководил командой в тандеме с Олегом Голодюком.

Добавим, что Эдмар – натурализованный бразилец, переехавший в Украину в 2003 году. Он играл в составе "Таврии", "Металлиста", "Днепра", "Металлиста 1925", а также сборной Украины, за которую провел 15 матчей и забил один гол.

После ухода Эдмара тренерский штаб "Металлиста 1925" не изменится. Команду будет возглавлять Голодюк, которому будут помогать Евгений Котов, тренер-аналитик Максим Цвиренко, тренер вратарей Сергей Вольваков и тренер по физической подготовке Андрей Шабалин.

Под руководством Эдмара "Металлист 1925" провел 36 поединков, в которых одержал 8 побед, 14 раз сыграл вничью и еще 14 матчей проиграл.

В прошлом сезоне харьковская команда заняла 12-е место в УПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата Украины "Металлист 1925" находится на девятой позиции, набрав 15 очков после 12 матчей. Также клуб вылетел из Кубка Украины, разгромно уступив "Ворскле" (0:3) в 1/8 финала.

Накануне "Металлист 1925" обыграл "Черноморец" (2:1) в матче 13-го тура УПЛ. Следующий поединок чемпионата Украины харьковский клуб проведет 11 ноября на выезде против "Полесья".

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу подал в отставку с поста наставника киевского "Динамо". Столичный клуб уже назначил исполняющим обязанности главного тренера Александра Шовковского.

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