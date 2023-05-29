Еще одна украинская теннисистка не сумела преодолеть стартовый круг Roland Garros-2023

Украинская теннисистка Дайана Ястремская остановилась в первом раунде Roland Garros-2023.

На старте основной сетки 23-летняя уроженка Одессы, которая перед этим успешно прошла квалификацию, уступила Донне Векич из Хорватии.

Матч длился один час и 27 минут. Украинка проиграла сопернице за два сета – 2:6, 5:7.

За проведенное на корте время Ястремская ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и использовала 3/6 брейкпойнтов.

Добавим, что Даяна в четвертый раз сыграла в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису, но каждый раз проигрывала в первом круге.

Таким образом, Украина потеряла свою вторую представительницу на Roland Garros-2023. Ранее стартовый круг французского мейджора не смогла преодолеть Марта Костюк, уступившая второй ракетке мира, белоруске Арине Соболенко.

Напомним, в основной сетке Roland Garros-2023 сыграют еще четыре украинки – Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Екатерина Байндль.

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