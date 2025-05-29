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Еще одна украинская теннисистка оставила россиянку за бортом Roland Garros-2025
Даяна Ястремская победила 12-ю ракетку мира из государства-агрессора.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№48 WTA) пробилась в третий круг основной сетки Roland Garros-2025.
В матче второго раунда 25-летняя уроженка Одессы победила нейтральную теннисистку с российским паспортом Диану Шнайдер (№12 WTA) – 7:5, 7:5.
Поединок длился 1 час и 37 минут. Даяна 4 раза подавала навылет, совершила 9 двойных ошибок и использовала 6 из 13 брейк-пойнтов.
Отметим, что в первом круге французского мэйджора Ястремская обыграла австралийку Дестани Айяву (7:5, 6:1).
Следующей соперницей Даяны станет еще одна "нейтральная" россиянка Людмила Самсонова.
Ястремская стала третьей украинкой, преодолевшей второй раунд Roland Garros-2025. Ранее это смогли сделать Элина Свитолина и Юлия Стародубцева, которая выбила "нейтральную" россиянку Анастасию Потапову.
Также в третий круг Roland Garros-2025 попытается пробиться украинка Ангелина Калинина, которая 29 мая сыграет с француженкой Луа Буассон.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк сенсационно вылетела на старте Roland Garros-2025.
Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек, которая в прошлом году в третий раз подряд победила на Открытом чемпионате Франции. Польская теннисистка выиграла четыре из пяти последних Roland Garros.
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