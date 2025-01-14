Еще одна украинская теннисистка простилась с Australian Open-2025

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№48 WTA) завершила свои выступления на Australian Open-2025.

В матче первого круга основной сетки 27-летняя уроженка Новой Каховки проиграла представительнице Туниса Онс Жабер (№39 WTA). Поединок длился 1 час 12 минут и завершился со счетом 3:6, 3:6.

В течение игры Калинина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 2 двойные и 18 непринужденных ошибок. Во втором сете украинка упустила преимущество, ведя со счетом 3:0.

Это была третья очная встреча теннисисток. Калинина еще ни разу не смогла обыграть Жабер.

Ангелина в четвертый раз подряд сыграла в основной сетке Australian Open. Ее личным рекордом остается третий круг австралийского мэйджора в 2023 году.

Ранее стартовый раунд Открытого чемпионата Австралии также не сумели преодолеть украинки Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. В то время как Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская пробились во второй круг.

Матчи основной сетки Australian Open-2025 будут проходить с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

Напомним, в одиночном турнире Australian Open-2024 лучший результат среди украинских теннисисток показала Ястремская, которая дошла до полуфинала, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь.

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