Еще одна украинская теннисистка выбыла в первом круге Australian Open-2026

Юлия Стародубцева / © Associated Press

Реклама

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№110 WTA) не сумела преодолеть стартовый круг основной сетки Australian Open-2026.

В матче первого раунда 25-летняя украинка проиграла Айле Томлянович (№76 WTA) из Австралии – 6:4, 6:7, 1:6.

Поединок длился 2 часа 33 минуты. В течение игры Стародубцева выполнила 5 подач навылет и допустила 3 двойные ошибки.

Реклама

Отметим, что Юлия выборола право сыграть в основе мэйджора, пройдя сито квалификации, где одолела француженку Алис Тубелло, Деспину Папамихаил из Греции и Викторию Томову из Болгарии.

Стародубцева в третий раз в карьере сыграла в основной сетке Открытого чемпионата Австралии, но еще ни разу не смогла пробиться во второй раунд соревнований – в 2024-м и 2025 годах она также выбывала в первом круге.

Ранее сообщалось, что первый круг Australian Open-2026 не сумели преодолеть еще две украинки – Марта Костюк и Даяна Ястремская. А вот первая ракетка Украины Элина Свитолина начала турнир с победы.

Всего в основе Australian Open-2026 выступят шесть украинок. Позже свои матчи первого круга проведут Александра Олейникова и Ангелина Калинина, которая перед этим успешно прошла сито квалификации.

Реклама

Напомним, действующей чемпионкой австралийского мэйджора является американка Мэдисон Киз. Лучший результат среди украинок на предыдущем Australian Open показала Свитолина, которая остановилась в четвертьфинале после поражения от будущей победительницей турнира.

Ранее сообщалось, что Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.