Еще одна украинская теннисистка выбыла в первом круге Australian Open-2026
Юлия Стародубцева вслед за Мартой Костюк и Даяной Ястремской покинула мэйджор.
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№110 WTA) не сумела преодолеть стартовый круг основной сетки Australian Open-2026.
В матче первого раунда 25-летняя украинка проиграла Айле Томлянович (№76 WTA) из Австралии – 6:4, 6:7, 1:6.
Поединок длился 2 часа 33 минуты. В течение игры Стародубцева выполнила 5 подач навылет и допустила 3 двойные ошибки.
Отметим, что Юлия выборола право сыграть в основе мэйджора, пройдя сито квалификации, где одолела француженку Алис Тубелло, Деспину Папамихаил из Греции и Викторию Томову из Болгарии.
Стародубцева в третий раз в карьере сыграла в основной сетке Открытого чемпионата Австралии, но еще ни разу не смогла пробиться во второй раунд соревнований – в 2024-м и 2025 годах она также выбывала в первом круге.
Ранее сообщалось, что первый круг Australian Open-2026 не сумели преодолеть еще две украинки – Марта Костюк и Даяна Ястремская. А вот первая ракетка Украины Элина Свитолина начала турнир с победы.
Всего в основе Australian Open-2026 выступят шесть украинок. Позже свои матчи первого круга проведут Александра Олейникова и Ангелина Калинина, которая перед этим успешно прошла сито квалификации.
Напомним, действующей чемпионкой австралийского мэйджора является американка Мэдисон Киз. Лучший результат среди украинок на предыдущем Australian Open показала Свитолина, которая остановилась в четвертьфинале после поражения от будущей победительницей турнира.
Ранее сообщалось, что Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.