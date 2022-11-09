Еще одна звезда мирового футбола пропустит ЧМ-2022 из-за травмы – СМИ

Садио Мане не сможет помочь сборной Сенегала в Катаре.

Сенегальский нападающий мюнхенской "Баварии" Садио Мане пропустит Чемпионату мира 2022 года из-за повреждения.

30-летний форвард травмировался в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги против бременского "Вердера", который завершился сокрушительной победой мюнхенцев со счетом 6:1 .

К сожалению, повреждение сенегальца оказалось достаточно серьезным. Из-за проблем с сухожилием Мане придется пропустить не менее нескольких недель. Таким образом, сборная Сенегала останется без своего лидера на ЧМ-2022, пишет издание L'Equipe.

За свою карьеру Мане сыграл 92 матча за сборную Сенегала и забил 33 гола. Он занял второе место в голосовании за "Золотой мяч-2022", уступив лишь форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема.

Добавим, что Мане стал не первым звездным футболистом, который пропустит Мундиаль из-за травмы. Ранее стало известно, что будущее мировое первенство пропустят полузащитники сборной Франции Н'Голо Канте и Поль Погба.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне – июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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