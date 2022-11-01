Еще одна звезда сборной Франции пропустит ЧМ-2022: известна причина

Поль Погба вслед за Н'Голо Канте не сыграет на грядущем Мундиале.

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба не поможет своей национальной команде на Чемпионате мира 2022 года, который менее чем через месяц начнется в Катаре.

Об этом сообщила агент футболиста Рафаэла Пимента.

"После вчерашних и сегодняшних медицинских осмотров очень больно сообщать, что Полю Погба все еще нужна реабилитация после операции. Поэтому Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре", - приводит ее слова RMC Sport.

Отметим, что в сентябре Погба перенес операцию на колене. Ожидалось, что 29-летний хавбек успеет восстановиться к ЧМ-2022, но в конце октября он получил другую травму - повреждение мышцы бедра.

Погба выступает за национальную команду с 2013 года. На его счету 91 матч за сборную Франции, 11 голов. В составе "Ле Блэ" Поль стал серебряным призером Евро-2016, победителем ЧМ-2018, а также выиграл Лигу наций УЕФА-2020/21.

Напомним, это не первая потеря сборной Франции перед Мундиалем. Ранее стало известно, что предстоящее мировое первенство пропустит полузащитник "Челси" Н'Голо Канте, а также вратарь "Милана" Майк Меньян. Кроме того, под вопросом участие защитника "Манчестер Юнайтед" Рафаэля Варана, который также залечивает повреждение.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне - июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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