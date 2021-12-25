Еще одно достижение: наставника лидера АПЛ назвали лучшим тренером года

Еще одно достижение: наставника лидера АПЛ назвали лучшим тренером года

Авторитетное издание оценило работу футбольных тренеров.

Британское издание FourFourTwo составило собственный рейтинг работы тренеров в уходящем году.

Рейтинг возглавил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. В топ-3 ему кампанию составили коллеги по чемпионату Англии – Томас Тухель и Юрген Клопп.

В списке из 50 наставников нашлось место для представителя УПЛ. Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби расположился на 45 позиции, обойдя даже Хави Эрнандеса из "Барселоны" (50 место).

Лучшие тренеры 2021 года по версии FourFourTwo:

1. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")

2. Томас Тухель ("Челси")

3. Юрген Клопп ("Ливерпуль")

4. Антонио Конте ("Интер"/"Тоттенхэм")

5. Ханс-Дитер Флик ("Бавария"/Сборная Германии)

6. Роберто Манчини (сборная Италии)

7. Диего Симеоне ("Атлетико")

8. Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг"/"Бавария")

9. Гарет Саутгейт (сборная Англии)

10. Маурис Почеттино (ПСЖ)

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