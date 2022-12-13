Еще одно препятствие для боя за "абсолюта": WBA назначила обязательного претендента на титул Усика

Дюбуа был назначен обязательным претендентом на бой с украинцем.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила обязательного претендента для чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO супертяжелого веса Александра Усика.

Как сообщили в Twitter организации, украинец должен выйти в ринг против чемпиона WBA World Даниэля Дюбуа.

"Комитет Всемирной боксерской ассоциации (WBA) заказал бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между суперчемпионом Александром Усиком и чемпионом Даниэлем Дюбуа", – говорится в сообщении.

The World Boxing Association (WBA) Championships Committee ordered the Heavyweight world title fight between Super Champion Oleksandr Usyk and Champion Daniel Dubois #UsykDubois — WBA Boxing (@WBABoxing) December 13, 2022

Напомним, что ранее IBF также обязала Усика провести сражение против обязательного претендента Филиппа Хрговича. После этого команда хорватского надвеса призвала к скорейшему проведению торгов на бой с украинцем.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

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