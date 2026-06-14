ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
261
Время на прочтение
1 мин

Еще одно усиление для Моуринью: чемпион Европы переходит в "Реал"

Марк Кукурелья присоединится к "сливочным" после чемпионата мира.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Марк Кукурелья

Марк Кукурелья / © Associated Press

Мадридский "Реал", который в июне объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером, подпишет защитника лондонского "Челси" Марка Кукурелью.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, все стороны достигли устной договоренности по трансферу. Детали сделки станут известны позже.

Отмечается, что на подписании Кукурельи настаивал именно Моуринью. 27-летний испанец присоединится к "сливочным" после чемпионата мира.

В прошлом сезоне Марк провел 50 матчей за "Челси" во всех турнирах, отличившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

На счету Кукурельи 23 поединка и один гол за сборную Испании, с которой он стал чемпионом Европы в 2024 году.

Ранее сообщалось, что "Реал" также согласовал подписание португальского полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
261
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie