Еще одно усиление для Моуринью: чемпион Европы переходит в "Реал"

Марк Кукурелья / © Associated Press

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Мадридский "Реал", который в июне объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером, подпишет защитника лондонского "Челси" Марка Кукурелью.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, все стороны достигли устной договоренности по трансферу. Детали сделки станут известны позже.

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Отмечается, что на подписании Кукурельи настаивал именно Моуринью. 27-летний испанец присоединится к "сливочным" после чемпионата мира.

В прошлом сезоне Марк провел 50 матчей за "Челси" во всех турнирах, отличившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

На счету Кукурельи 23 поединка и один гол за сборную Испании, с которой он стал чемпионом Европы в 2024 году.

Ранее сообщалось, что "Реал" также согласовал подписание португальского полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.

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