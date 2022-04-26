Еще раз идет за кораблем: у страны-агрессора отобрали чемпионат мира по хоккею

Еще раз идет за кораблем: у страны-агрессора отобрали чемпионат мира по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права проведения чемпионата мира-2023.

Решение о переносе чемпионата мира из страны-агрессора принято в первую очередь из соображений безопасности всех игроков, официальных лиц, представителей СМИ и болельщиков.

Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.

В следующем году мировое первенство должно было состояться в Санкт-Петербурге 5-21 мая. Новое место проведения турнира объявят на конгрессе IIHF, который состоится в Тампере во время ЧМ-2022.

Ранее сборные России и Беларуси отстранили от участия в чемпионате мира по хоккею, а также Россию лишили права проведения молодежного чемпионата мира-2023, который должен пройти в Киеве и Новосибирске.

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