Еще раз послали за кораблем: IBU продлил изоляцию российским и белорусским биатлонистам

IBU продолжил отстранение биатлонистов стран-агрессорок от международных соревнований и приостановить членство российской и белорусской федераций в Конгрессе.

Международный биатлонный союз ( IBU ) пролонгировал дисквалификацию спортсменов из России и Белоруссии на неопределенный срок.

Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Такое решение поддержали 39 представителей Конгресса, 2 высказались против, 5 — воздержались.

Кроме того, Конгресс организации принял предложение исполкома организации о продолжении приостановления членства российской и белорусской федераций до тех пор, пока они не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU.

За это решение проголосовали 40 представителей, один – против, четверо воздержались. Один голос был недействительным.

На прошлой неделе глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что организация направляет письмо Международному союзу биатлонистов (IBU), где требует пересмотреть решение отстранить сборную России от всех международных турниров.

Напомним, что в новом сезоне-2022/2023 биатлонисты и болельщики будут вынуждены привыкать к нововведениям. Согласно правкам от IBU, изменения будут касаться начисления очков, чемпионатов мира и призовых.

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