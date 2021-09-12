"Еще так никогда не роняли": легенда UFC "вырубил" именитого американца сумасшедшим ударом в челюсть (видео)

"Еще так никогда не роняли": легенда UFC "вырубил" именитого американца сумасшедшим ударом в челюсть (видео)

Бой не продлился и раунда.

В Голливуде (штат Флорида, США) состоялся боксерский поединок между двумя экс-чемпионами UFC бразильцем Андерсоном Силвой и американцем Тито Ортисом.

Победителем из противостояния двух легенд смешанных единоборств вышел первый из них. Уже в 1-м раунде Андерсон, будучи зажатым в углу, смог потрясти Тито мощным ударом правой в челюсть, а затем добить его.

Ортис был отправлен в тяжелый нокаут. По окончании поединка бразилец признался, что его "еще так никогда не роняли".

@SpiderAnderson KOs Tito Ortiz in the first round! pic.twitter.com/A4836XGyW1 — Fight Network (@fightnet) September 12, 2021

Силва - экс-чемпион UFC в среднем весе. Титул он удерживал на протяжении почти семи лет. На его счету в MMA 34 победы и 11 поражений. Один бой с его участием признан несостоявшимся.

Ортис - бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. Титулом он владел три года. На его счету за карьеру 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, 58-летнего Холифилда жестко нокаутировали в первом раунде.

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