Еще трех украинских спортсменов отстранили перед стартом на Олимпиаде-2020: известна причина

Еще трех украинских спортсменов отстранили перед стартом на Олимпиаде-2020: известна причина

Легкоатлеты не предоставили необходимое количество допинг-проб.

Трех украинских легкоатлетов - Михаила Гаврилюка (метание молота), Назара Коваленко (спортивная ходьба) и Наталью Пироженко-Чорномаз (эстафета 4х400 метров) отстранили от Олимпийских игр-2020 в Токио.

Об этом сообщает Athletics Integrity Unit (AIU) - независимая организация, которая борется с допингом в легкой атлетике.

Причиной недопуска украинских спортсменов к Играм стало несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которым спортсмен должен пройти три допинг-теста вне соревнований, которые проводятся с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

Гаврилюк, Коваленко и Пироженко-Чорномаз не предоставили достаточное количество допинг-проб. Из-за этого им запретили выступить на Олимпийских играх в Токио.

Раньше от Олимпиады-2020 была отстранена триатлонистка Юлия Елистратова. Накануне появились подробности в ее допинговом деле.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук и пловец Михаил Романчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 29 июля в нашей онлайн-трансляции.

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