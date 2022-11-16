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Еще три дня назад судил матч ПСЖ: во Франции внезапно умер топовый футбольный арбитр

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
1065
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Еще три дня назад судил матч ПСЖ: во Франции внезапно умер топовый футбольный арбитр

фото из открытых источников

Йоану Амелю было всего 42 года.

Футбольный рефери Йоан Амель, обслуживавший матчи элитного французского дивизиона, умер в возрасте 42 лет.

Об этом сообщает издание L'Equipe со ссылкой на союз французских арбитров.

По информации источника, Амель получил инсульт во время тренировки и, к сожалению, не смог его пережить.

Йоан работал на матчах Лиги 1 с сезона-2015/16. В роли главного арбитра Амель последний раз отработал на поединке "Лилля" и "Ренна" 6 ноября. А три дня назад, 13 ноября, он был видеоассистентом на игре ПСЖ – "Осер".

Всего за свою карьеру Амель отсудил 135 матчей элитного французского дивизиона. Также он работал на еврокубковых поединках.

Ряд французских клубов уже выразили соболезнования родным и близким Йоана.

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Дата публикации
Просмотры
1065
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