Еще три дня назад судил матч ПСЖ: во Франции внезапно умер топовый футбольный арбитр

Йоану Амелю было всего 42 года.

Футбольный рефери Йоан Амель, обслуживавший матчи элитного французского дивизиона, умер в возрасте 42 лет.

Об этом сообщает издание L'Equipe со ссылкой на союз французских арбитров.

По информации источника, Амель получил инсульт во время тренировки и, к сожалению, не смог его пережить.

Франк referee Johan Hamel был tragically пройдены по уходу от stroke.



Хамель, Лига 1 и амбиции официальный официальный, был только 42. RIP pic.twitter.com/iCziDkbaCI — SPORTbible (@sportbible) November 16, 2022

Йоан работал на матчах Лиги 1 с сезона-2015/16. В роли главного арбитра Амель последний раз отработал на поединке "Лилля" и "Ренна" 6 ноября. А три дня назад, 13 ноября, он был видеоассистентом на игре ПСЖ – "Осер".

Всего за свою карьеру Амель отсудил 135 матчей элитного французского дивизиона. Также он работал на еврокубковых поединках.

Ряд французских клубов уже выразили соболезнования родным и близким Йоана.

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