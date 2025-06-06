Еще три сборные оформили выход на чемпионат мира-2026 по футболу

Сборная Узбекистана по футболу / © Associated Press

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Определились еще три сборные, которые сыграют в финальной части чемпионата мира-2026 по футболу.

Участие в грядущем Мундиале гарантировали себе Узбекистан, Иордания и Южная Корея.

В 9-м туре азиатского отбора команда Узбекистана на выезде сыграла вничью с ОАЭ (0:0) и впервые в истории отобралась на чемпионат мира.

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В свою очередь, сборная Южной Кореи в гостях обыграла Ирак (2:0), благодаря чему завоевала право в двенадцатый раз выступить на планетарном первенстве.

Победа южнокорейцев вывела на ЧМ-2026 не только их, но и Иорданию, которая на выезде разгромила Оман (3:0). Иорданцы впервые в истории сыграют на чемпионате мира.

Всего уже известны имена 10 из 48 участников ЧМ-2026. Это США, Канада, Мексика (автоматически получили путевки в финальную часть как хозяева турнира), а также Аргентина, Иран, Япония, Новая Зеландия, Узбекистан, Иордания и Южная Корея (преодолили квалификацию).

ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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