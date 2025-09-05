Еще три сборные вышли на чемпионат мира-2026 по футболу

Сборная Уругвая / © Associated Press

Определились еще три сборные, которые сыграют в финальной части чемпионата мира-2026 по футболу.

Участие в грядущем Мундиале гарантировали себе команды Уругвая, Колумбии и Парагвая.

В ночь на 5 сентября в рамках южноамериканской квалификации на ЧМ-2026 уругвайцы и колумбийцы разгромили со счетом 3:0 сборные Перу и Боливии соответственно, а парагвайцы сыграли вничью с Эквадором (0:0).

Перед последним туром Уругвай, Колумбия и Парагвай находятся на третьем, пятом и шестом местах таблицы южноамериканского отбора соответственно, и уже точно не опустятся ниже, что дает им прямые путевки на Мундиаль.

От Южной Америки на ЧМ-2026 квалифицируются шесть сборных, а еще одна команда сыграет в стыковых матчах.

Кроме Уругвая, Колумбии и Парагвая, из Южной Америки на ЧМ-2026 также вышли Аргентина, Бразилия и Эквадор.

ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.