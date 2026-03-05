Еще три страны присоединились к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026

Сборная Великобритании на церемонии открытия Паралимпиады-2022 / © Associated Press

Еще три страны присоединились к бойкоту церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, официальные представители Австрии, Румынии и Великобритании не посетят церемонию открытия Паралимпиады-2026.

По его словам, уже 14 стран и ЕС отказались от участия в мероприятии.

"Австрия, Румыния и Великобритания подтвердили, что их официальные представители не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года. В настоящее время уже 14 стран и ЕС отказались участвовать в мероприятии, на котором Международный паралимпийский комитет разрешил России и Беларуси выступать под их флагами. И это количество растет.

Мы благодарны всем нашим партнерам, занявшим эту морально взвешенную позицию. Это не просто флаги — это символы агрессивной войны, которая унесла жизни по меньшей мере 650 украинских спортсменов и тренеров, разрушила 800 спортивных объектов и повлекла за собой сотни тысяч военных преступлений.

Мы настоятельно призываем все страны воздержаться от направления своих представителей на церемонию. Скажите "нет" военной пропаганде и спортивному "отбеливанию", — написал Сибига в соцсети X.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Из-за этого Украина решила бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 и призвала другие страны также отказаться от участия в этом мероприятии.

Кроме Австрии, Румынии и Великобритании, бойкот церемонии открытия Паралимпиады-2026 уже поддержали Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва и Германия.

Суспільне мовлення, официальный транслятор Паралимпиады-2026 в Украине, отказался транслировать церемонию открытия соревнований на фоне бойкота нашей сборной мероприятия.

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать и выступит рекордным составом. Нашу страну будут представлять 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.

Однако в МПК отказались отменить позорное решение, цинично заявив, что "нет законного способа не допустить Россию и Беларусь".

Ранее сообщалось, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.