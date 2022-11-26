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Еще трое игроков: сборная Бразилии продолжает нести кадровые потери на ЧМ-2022

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
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Еще трое игроков: сборная Бразилии продолжает нести кадровые потери на ЧМ-2022

Фото: Associated Press

Стало известно, кто заменит травмированных футболистов.

Сборная Бразилии столкнулась с кадровыми проблемами в преддверии матча 2-го тура группы G чемпионата мира-2022 против национальной команды Швейцарии.

Об этом пишет Sportal.blic.

Кроме травмированных Неймара и Данило, следующий матч предположительно пропустит Антони. Из-за болезни он пропустил тренировку команды.

К тому же под вопросом участие во втором туре Лукаса Пакета и вратаря Алиссона. Об их состоянии будет известно уже непосредственно перед матчем.

Источник сообщает, что Антони сможет заменить Родриго, Неймара – Габриэл Жезус, а Данило – Дани Алвес.

  • Поединок Бразилия – Швейцария состоится в понедельник, 28 ноября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.
  • После первого тура Бразилия возглавляет группу G с тремя очками.

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Дата публикации
Просмотры
531
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