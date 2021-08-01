"Если бы был еще один заплыв - выиграл бы "золото": Романчук - о второй медали на Олимпиаде-2020

"Если бы был еще один заплыв - выиграл бы "золото": Романчук - о второй медали на Олимпиаде-2020

24-летний пловец принес Украине первую серебряную награду на Играх в Токио.

Двукратный призер Олимпиады-2020 в Токио пловец Михаил Романчук прокомментировал завоевание серебряной медали на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Романчук, который ранее выиграл "бронзу" на 800-метровке вольным стилем, заявил, что добыл бы для Украины "золото", если бы был еще один заплыв. Спортсмен также отметил, что ему было непривычно соревноваться в столь раннее время и это повлияло на результат (финальный заплыв состоялся в 4:44 по киевскому времени - прим.).

"Доволен вторым местом. Это мой максимум, и лучше проплыть в этих реалиях я бы не смог. Я сумел опередить Веллброка. Впервые в карьере на этой дистанции. Но появился более молодой, более сильный финишер - Финк. Но ничего, я сдаваться не собираюсь. Я очень мотивирован на следующий сезон. И буду готовиться к Олимпиаде-2024.

Для меня это необычная практика соревноваться так рано. Все-таки у нас 4 часа утра. А в Америке - вечер. Это сыграло свою роль. Биологические часы не обманешь. Вечером я чувствую себя лучше. Нет, я не жалуюсь. Но если бы был еще один заплыв - я бы выиграл "золото", - передает слова Романчук Суспільне Спорт.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 1 августа в нашей онлайн-трансляции.

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