"Если бы не Путин, я бы в бокс не вернулся": украинский экс-чемпион мира решил возобновить карьеру

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик принял решение возобновить боксерскую карьеру.

Об этом 35-летний харьковчанин заявил в интервью Спорт 24.

Летом 2020 года Гвоздик объявил, что повесил перчатки на гвоздь и будет заниматься бизнесом. Однако из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину боксер потерял бизнес и теперь готовится к возвращению на ринг.

"Во-первых, сейчас у меня уже нет бизнеса. Потому что с тех пор, как началась война, у меня его уже просто нет. Сейчас я хорошо чувствую себя. У меня нет какой-то такой горячей потребности в деньгах, но как любой человек я честно говорю... Конечно, если ты не зарабатываешь деньги, ты их тратишь.И они обладают свойством заканчиваться. Поэтому нужно что-то думать. А пока ты думаешь, есть много свободного времени. Более быстрый путь заработать деньги - это вернуться на ринг.

Кстати, здесь можно сказать "спасибо", мне кажется, человеку, которого ненавидит вся Украина. Благодаря ему я возвращаюсь в бокс (смеется). На кого я намекаю? Президент страны, напавшей на нас. Это шутка конечно. Если бы не он, я бы продолжал заниматься бизнесом", - сказал Гвоздик.

В то же время украинский боксер отметил, что еще точно не знает ни даты своего следующего боя, ни имени соперника,

"Пока даты нет. Я готовлюсь. Сначала мы говорили даже о том, чтобы боксировать в андеркарде Канело - Головкин 17 сентября. Но не сложилось. Потом вероятная дата была 22 октября, которая до сих пор остается вероятной, но я уже в это не очень верю. Поэтому фокусируюсь, видимо, на ноябрь", - сказал Гвоздик.

Напомним, в своем последнем бою, 19 октября 2019 года, Гвоздик проиграл титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву. О завершении карьеры Гвоздик объявил в июне 2020 года. В его послужном списке 17 побед (14 - нокаутом) и одно поражение.

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