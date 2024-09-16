"Если бы не вы, уже не было бы Украины": Магучих трогательно обратилась к воинам ВСУ

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих обратилась к своим фанатам после успешного завершения сезона-2024.

13 сентября 22-летняя спортсменка из Днепра завоевала "золото" в финале Бриллиантовой лиги-2024.

У себя в соцсетях Магучих в очередной раз поблагодарила украинских военных, которые продолжают защищать нашу страну от российских оккупантов. Также легкоатлетка выразила надежду, что следующий сезон окажется для нее не менее удачным.

"Завершила соревновательный сезон 2024 года. Этот год стал историей на всю жизнь не только для меня, но и для моей страны. Теперь нам принадлежит мировой рекорд и "золото" Олимпийских игр по прыжкам в высоту.

Хочу поблагодарить всю свою команду и фанатов за постоянную поддержку и веру. А военных за защиту нашего государства. И сказать – если бы не вы, уже не было ни Украины, ни гимна, ни флага, ни медалей. Мы делаем хорошее дело, завоевывая награды. А вы – большое, добывая победу.

Верю, что сезон-2025 станет не менее интересным, но до него у меня еще достаточно времени, чтобы отдохнуть и удивить вас снова", – написала Магучих.

Завершила соревновательный сезон 2024 года



Этот год стал историей на всю жизнь не только для меня, но и моей страны. Теперь нам принадлежит мировой рекорд и золото Олимпийских игр по прыжкам в высоту.



Хочу поблагодарить всю свою команду и фанатов за постоянную поддержку и веру. А… pic.twitter.com/XmKyyr1H1k — Yaroslava Mahuchikh (@YaraMahuchikh) September 16, 2024

В этом году Магучих впервые стала олимпийской чемпионкой, завоевав "золото" на Играх-2024 в Париже. Это ее вторая олимпийская медаль в карьере, в Токио-2020 украинка выборола "бронзу".

В сезоне-2024 Ярослава побеждала на всех этапах Бриллиантовой лиги, в которых участвовала. Также она завоевала "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении.

В начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Напомним, Магучих активно помогает ВСУ. После завоевания олимпийского "золота" она пожертвовала 500 тысяч гривен благотворительной организации "Патронатная служба Ангелы Азова", а затем задонатила миллион гривен на сбор Игоря Лаченкова. Также Ярослава пожертвовала миллион гривен зоозащитникам.

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