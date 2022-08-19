Если бы украинские футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый день – Луческу

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, как помогал украинским игрокам выбраться из страны в первые дни полномасштабного вторжения со стороны РФ.

Румынский специалист считает, что футболисты не были бы полезны в военных действиях, а куда больше пользы принесут Украине на поле, получая положительные результаты.

Слова 77-летнего наставника "бело-синих" цитирует CalcioNews24.

"Я с двумя друзьями делали все, чтобы вытащить футболистов. Если бы им пришлось идти воевать, они бы погибли в первый же день.

Их назначение – предоставить стране имидж государства, который продолжает жить за счет спорта. Я был одним из тех, кто много помогал вместе с Румынской федерацией и президентом УЕФА Чеферином. Я был близок с игроками "Динамо" и "Шахтера".

Футбол заставляет их перестать думать о том, что там происходит, но когда я вижу грустные лица, то чувствую, что должен их развеселить. Единственное, что действительно может поднять настроение – это результаты, они продвигают все вперед", – сказал Луческу.

Отметим, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину УПЛ в прошлом сезоне было завершено по итогам 18 туров. Донецкий "Шахтер" стал первым, а "Динамо" завершило внутреннее первенство на второй позиции. Новый сезон Чемпионата Украины должен начаться в День флага, 23 августа.

Ранее рассказывалось о том, что "Динамо" потерпело поражение от португальской "Бенфики" (0:2) в рамках первого поединка плей-офф раунда Лиги чемпионов.

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