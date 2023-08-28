Если не получится организовать бой с Фьюри: менеджер Усика назвал следующего соперника украинца

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, кто может стать следующим соперником украинца.

По его словам, приоритетом для Усика является бой за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Если же у команды Александра не получится организовать поединок с "Цыганским королем", то, скорее всего, украинец сразится с хорватом Филиппом Хрговичем, который является обязательным претендентом на пояс IBF.

"Хргович является обязательным претендентом на бой с Усиком. Если мы хотим провести объединительный поединок с Фьюри, то нужно поторопиться. Если этого сделать не удастся, то, конечно, следующим соперником Усика будет Хргович", – приводит слова Климаса BoxingScene.

В ночь на 27 августа Усик зрелищно нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Теперь в активе 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

28 октября "Цыганский король" в Саудовской Аравии проведет выставочный бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

В послужном списке 31-летнего Хрговича 16 побед (13 – нокаутом) в 16 поединках. В своем последнем бою хорват в августе этого года нокаутировал австралийца Демси Маккина и сохранил статус обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе.

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