"Если не завалишь е**ло, дам мячиком": российский теннисист обматерил свою маму во время матча (видео)

Российский теннисист Павел Котов нецензурно выругал свою маму, которая поддерживала его на трибунах во время квалификации турнира в Мадриде.

В первом раунде отбора представитель страны-агрессора встречался с бельгийцем Киммером Коппеянсом.

В третьем сете Котов выигрывал со счетом 5:2, однако постепенно начал терять свое преимущество. При счете 5:3 (0:30) на своей подаче Павел в грубой форме попросил замолчать свою мать, которая болела за него на трибунах.

"Мама, если ты сейчас не завалишь е**ло, я дам мячиком в тебя, это понятно?" – обратился россиянин к своей матери.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Отметим, что матч Котов таки выиграл, хотя Коппеянс вел со счетом 6:5 на подаче и даже имел два матчбола. Итог встречи – 6:4, 3:6, 7:6 в пользу россиянина.

В финале квалификации турнира в Мадриде российский теннисист сыграет с японцем Йосуке Ватануки.

Напомним, из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину спортсмены из России и Беларуси допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

Читайте также:

"Человек третьего сорта": российскую теннисистку не пустили на рейс польской авиакомпании

Известная украинская теннисистка объявила о помолвке со своим тренером (фото)

"Держите пропаганду подальше": Кулеба призвал не допускать россиян и белорусов к Wimbledon