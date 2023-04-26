"Если не завалишь е**ло, дам мячиком": российский теннисист обматерил свою маму во время матча (видео)

Павел Котов ярко продемонстрировал культуру представителей страны-агрессора.
Российский теннисист Павел Котов нецензурно выругал свою маму, которая поддерживала его на трибунах во время квалификации турнира в Мадриде.
В первом раунде отбора представитель страны-агрессора встречался с бельгийцем Киммером Коппеянсом.
В третьем сете Котов выигрывал со счетом 5:2, однако постепенно начал терять свое преимущество. При счете 5:3 (0:30) на своей подаче Павел в грубой форме попросил замолчать свою мать, которая болела за него на трибунах.
"Мама, если ты сейчас не завалишь е**ло, я дам мячиком в тебя, это понятно?" – обратился россиянин к своей матери.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Отметим, что матч Котов таки выиграл, хотя Коппеянс вел со счетом 6:5 на подаче и даже имел два матчбола. Итог встречи – 6:4, 3:6, 7:6 в пользу россиянина.
В финале квалификации турнира в Мадриде российский теннисист сыграет с японцем Йосуке Ватануки.
Напомним, из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину спортсмены из России и Беларуси допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.
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