"Если нет, то пусть идет к черту": команда Лопеса поставила жесткий ультиматум Ломаченко для реванша

Состоится ли бой после такого заявления?
Дэвид Макуотер, менеджер абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе Теофимо Лопеса, назвал условие для проведение реванша между его клиентом и украинцем Василием Ломаченко.
"Мы готовы драться хоть завтра, если Ломаченко согласится на гонорар в 1,35 миллиона долларов. Такие условия были у Лопеса в первом поединке. Мы вышли на первый бой без опции реванша, но с нами обращались как с дерьмом.
Так что Ломаченко сможет выступить на PPV, если примет наши условия. Если нет, то пусть идет к черту", - цитирует Макуотера The Athletic.
- В своем последнем бою в минувшие выходные Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масаеши Накатани.
- После поединка отец и тренер Лопеса Теофимо-старший заявил, что реванш между его сыном и украинцем может состояться уже в декабре 2021 года.
- Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ломаченко попал под шквал критики фанатов из-за появления в ринге без украинского флага.