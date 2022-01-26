"Если он снова проиграет, его будущее окажется под вопросом": промоутер Усика дал совет Джошуа

"Если он снова проиграет, его будущее окажется под вопросом": промоутер Усика дал совет Джошуа

Красюк считает, что Энтони должен отказаться от реванша.

Бывшему чемпиону мира в тяжелом весе Энтони Джошуа стоит серьезно подумать об отказе от реванша с Александром Усиком и дать украинцу провести бой с Тайсоном Фьюри.

Об этом заявил промоутер украинского боксера Александр Красюк.

"Я не знаю, какие деньги предложили Джошуа и согласился ли он принять их. Какие опции есть у Джошуа? Провести реванш и заработать больше, чем ему предложили. Возможно, не знаю. Но это риск. Если он снова проиграет Усику, его будущее окажется под вопросом.

А так он может получить и деньги, и гарантии того, что он дерется с победителем боя Усик – Фьюри за все пояса.

Это большой бонус. Я бы на месте Энтони всерьез рассмотрел это предложение", — цитирует Красюка Boxing Scene.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бою-реванше.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Отметим, недавно СМИ опубликовали информацию, что 32-летний британец готов уступить соотечественнику Тайсону Фьюри боем против Усика, но сам Джошуа заявил, что еще не собирается давать согласия на отказ от боя с украинцем.