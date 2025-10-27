"Если попадет, то нокаутирует": Фьюри высказался о потенциальном бое Усика с Уордли

Александр Усик / © Associated Press

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о возможном бое абсолютного чемпиона мира Александра Усика с обладателем временного титула WBO Фабио Уордли.

"Усик – особенный талант. Он хороший боксер, но Фабио – опасный панчер. Я уверен, что если он попадет, то нокаутирует любого. Он очень силен и долго сохраняет свою силу, поэтому он действительно хорошо выступил против Паркера.

Все говорили перед этим боем с Паркером, что Уордли не имеет любительского опыта. Это означает, что любительский опыт – дерьмо. Джордж Форман провел 11 любительских боев и выиграл золотую медаль – это ничего не значит. Он большой и сильный, у него большое имя, поэтому поздравляю его и его команду", – сказал Фьюри в интервью Boxing King Media.

В ночь на 26 октября Уордли победил Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде и стал обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Усик.

Ранее WBO обязала Усика провести следующий поединок с победителем боя Паркер – Уордли. Если украинец откажется защищать титул, то потеряет его, а с ним и звание абсолютного чемпиона мира.

Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин уже рассказал, что Усик собирается вернуться на ринг в первой половине 2026 года и защищать пояса против победителя боя Паркер – Уордли.

Промоутер британского претендента Фрэнк Уоррен рассказал, что бой Усик – Уордли может состояться в марте 2026 года в Лондоне или Эр-Рияде.

Напомним, последний раз Усик выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

30-летний Уордли имеет на своем счету 20 побед (19 – нокаутом) и одну ничью.