"Если попросит, то могу помочь": Поветкин высказался о шансах Усика в чемпионском бою против Джошуа

Экс-претендент на чемпионский титул рассказал, кого будет поддерживать в возможном поединке.

Российский боксер Александр Поветкин поделился мнением о возможном бое между украинцем Александром Усиком и обладателем четырех поясов в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

"Я считаю, что Саша - очень хороший, сильный боксер. Разумеется, я за него буду болеть. Всегда возможности все есть, все есть. По крайней мере, у него точно.

Личный совет Усику? Я не могу сказать, что мы прямо настолько хорошо с ним общаемся, но если он попросит о чем-то, то могу помочь.

Я не знаю, что я могу дать или подсказать. Трудно сказать. Это, наверно, тренерам виднее. Они видят и лучше разбираются, разбирали его бои, смотрели. Саша очень хорошо чувствует дистанцию, уходит от ударов. Посмотрим.

Не считаю Джошуа фаворитом. Думаю, шансы равны", - сказал Поветкин.

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева .

болгарина . Сам Поветкин встречался с Джошуа в 2018 году. Тогда россиянин проиграл британцу нокаутом в 7-м раунде.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, экс-тренер Кличко заявил, что Усик сливает бой против Джошуа.

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