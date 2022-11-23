"Если средневес не захочет подраться, ты в деле": Фьюри назвал возможную замену Усику

Чемпион мира WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри заинтересован в проведении боя за "абсолюта" с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком, однако рассматривает других боксеров на случай, если поединок с украинцем по каким-либо причинам не состоится.

Об этом пишет Boxing News 24.

"Усик находится на первом месте моего списка покупок. Это при условии, что я справлюсь с Чисорой и у нас с Дереком не будет четвертого боя. Если Усик не захочет подраться в феврале, давайте сделаем бой с Джойсом на Уэмбли. Джо, одевай коньки, будь в форме, потому что, если средневес не захочет подраться, ты в деле. Я планирую три боя в следующем году, и ты можешь одному из них", – цитирует британца издание.

Фьюри также выразил свое мнение о Джойсе.

"Он, на мой взгляд, занимает второе место в рейтинге тяжеловесов в мире после меня. Возможно, третье, потому что я не думаю, что кто-то в мире может выдержать силу Деонтея Уайлдера, кроме меня", – заявил он.

Напомним, что Усик заявил, что не хочет сразиться ни с кем другим, кроме Фьюри, а также прокомментировал предстоящий поединок "Цыганского короля" с Дереком Чисорой, который состоится 3 декабря 2022 года. Он также озвучил наиболее вероятную дату и место своего объединительного боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Помешать поединку может стать победитель боя между Руисом и Уайлдером, который станет следующим обязательным претендентом на титул WBC в хевивейте, которым владеет Тайсон Фьюри.

Кроме того, IBF обязала Усика провести обязательную защиту титула против хорвата Филиппа Хрговича.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. Последний свой бой он провел в ночь на 24 апреля 2022 года, когда нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и защитил титул WBC.

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