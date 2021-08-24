"Если тебя не любят - не выпрашивай любовь": Баюл укуталась флагом США в День Независимости Украины

"Если тебя не любят - не выпрашивай любовь": Баюл укуталась флагом США в День Независимости Украины

Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины призналась в любви к Штатам.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл, которая накануне отказалась от украинского гражданства, опубликовала новый пост у себя в соцсетях.

Бывшая фигуристка в День Независимости Украины выложила фото, где укуталась в звездно-полосатый флаг США и широко улыбается.

"Если тебя не любят - не выпрашивай любовь. Если тебе не верят - не оправдывайся. Если тебя не ценят - не доказуй", - написала Баюл под фотографией в Instagram и добавила смайлы сердечка и американского флага.

Накануне Баюл сообщила в соцсети, что ее не пригласили на празднование 30 годовщины Независимости Украины. Фигуристка вызвала в Сети возмущение своим отказом от украинского паспорта. В ответ Оксана заявила, что родилась "русской", а умрет американкой.

Напомним, Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины по фигурному катанию в 1994 году на Играх в Лиллехаммере (Норвегия). Также она выигрывала Чемпионат мира-1993. Сейчас бывшая фигуристка проживает в США.

Ранее спортсменка рассказала, что страна так и не отблагодарила ее за первое олимпийское золото. Эта судебная волокита обернулась громким скандалом, ведь ответчиком по делу стало и государство Украина. Суд спортсменка проиграла, и не почувствовав необходимой поддержки от родной страны, в частности Министерства спорта, обиделась на такое отношение к себе.

Первая в истории независимой Украины олимпийская чемпионка Оксана Баюл дала эксклюзивное интервью ТСН

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