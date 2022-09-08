Если убивают наших граждан, то спорт уже не вне политики — Гутцайт

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о своем отношении к отстранению российских спортсменов от международных соревнований.

В частности, он прокомментировал заявление Сергея Бубки о том, что поддерживает решение МОК о возвращении на турниры российских дзюдоистов.

"Это его личное мнение, я не буду комментировать его высказывания. Это неправда, Сергей Бубка не поддержал это решение. Вы не представляете, сколько он делает для поддержки Украины на международной арене и для помощи Украине", — отметил Гутцайт в интервью Левому. берегу.

Также министр отметил, что до начала полномасштабного вторжения он и все украинские спортсмены поддерживали то, что спорт должен быть вне политики. Однако 24 февраля все изменилось.

"Да, это правда, но и Беленюк тоже придерживался такой позиции, и все спортсмены поддерживали. МОК всегда придерживается принципа Олимпийской хартии "Спорт вне политики". Мы всегда так жили и работали, но не в сегодняшних реалиях. Если убивают наших мирных граждан, женщин, детей, наших воинов, то спорт уже не вне политики.Уже нет спорта вне политики.Спорт в политике!Когда она закончится, тогда мы с вами вернемся к этому вопросу (останется ли спорт вне политики — ред.). На сегодняшний день самое важное – это победа. Но конечно, когда война закончится, то шаг за шагом россияне начнут возвращаться на международные соревнования", — сказал он.

Напомним, что лидер и капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий прокомментировал отстранение российских спортсменов от соревнований из-за того, что их страна совершила полномасштабное вторжение в Украину.

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