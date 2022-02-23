Если УЕФА проведет финал Лиги чемпионов в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России – мэр Лондона

Если УЕФА проведет финал Лиги чемпионов в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России – мэр Лондона

Он призвал перенести решающий поединок самого престижного клубного турнира Европы в столицу Великобритании.

Мэр Лондона Садик Хан категорически выссказался по поводу проведения финального матча Лиги чемпионов-2021/22 в российском Санкт-Петербурге.

Слова Хана передает Evening Standart.

"Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение такого матча – это привилегия. Представьте, какое впечатление мы бы произвели, если бы УЕФА провел финал в Санкт-Петербурге? Это наградит агрессивные действия путинской России", — подчеркнул мэр столицы Великобритании.

Ранее сообщалось, что на фоне последних событий решающий матч европейского турнира может состояться на лондонском "Уэмбли", однако представители УЕФА опровергли вариант пересечения финала из России.

В свою очередь, глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что финал Лиги чемпионов нельзя проводить в России.

Финал Лиги чемпионов 2021/2022 запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене";

Последний раз Англия принимала финал ЛЧ в сезоне 2012/13 – "Бавария" одолела "Боруссию" Дортмунд (2:1) на "Уэмбли".

Добавим, что последние события, связанные с угрозой полномасштабного вторжения России в Украину, подвергают сомнению проведение главного матча турнира в российском городе.

В понедельник, 21 февраля, президент страны-агрессора Владимир Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

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