"Если в Пекине не будет ни одной медали, это провал": министр спорта поделился ожиданиями от ОИ-2022

"Если в Пекине не будет ни одной медали, это провал": министр спорта поделился ожиданиями от ОИ-2022

Также Вадим Гутцайт заявил, что украинской сборной могли запретить выступать под собственным флагом.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, чего ждет от зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, куда защищать честь страны отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Слова Гутцайта приводит Tribuna.com.

- Начинаются игры в Пекине. Какие у вас предчувствия?

- Всегда перед таким соревнованием, как Олимпийские игры, есть волнения. За наших спортсменов, за команду. Очень хочется, чтобы мы были с медалями. Или с медалью. Ну, кто способен.

Да, видим, что не очень нас удовлетворяют результаты сегодня. Но в фристайле есть шансы, да и в биатлоне как обычно - есть моменты, где мы можем рассчитывать на удачное выступление. А может, где-то еще какие-то спортсмены прорвутся - например, Гераскевич в скелетоне. Все возможно.

Поэтому волнение, потому что это же Олимпиада, а после нее всегда начинается разбор - кто виноват, почему нет медалей. И всегда нужно найти какого-нибудь чиновника или министра. Поэтому мне хочется, чтобы была медаль, а у меня было больше положительных мотивов дальше работать.

- То есть сейчас у вас занижены ожидания от выступлений сборной Украины в Пекине. Почему?

– Я же трезвый мужчина, понимаю шансы. Из чего состоят наши прогнозы? С выступлений на Чемпионатах Европы и мира. К примеру, в летних видах на этих чемпионатах было много медалей. Поэтому был и прогноз медалей в Токио. Я предполагал, что будет 15-16 медалей, а получилось 19.

– Хорошо, какой результат будет считаться провалом в Пекине?

- Если не будет ни одной медали. Вы же понимаете, что в спорте всегда есть пьедестал. Это показатель того, что хоть что-нибудь есть в государстве.

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Кроме того, Гутцайт прокомментировал расследование WADA, по итогам которого Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) был обвинен в нарушении антидопинговых правил.

- Как вообще на подготовку к Пекину повлияло расследование WADA по Украине? Чем это нам чревато?

- К сожалению, а может и к счастью, эта проблема произошла в мое время, когда я здесь работаю. Потому что где бы я ни работал - всегда какие-нибудь сложные моменты беру на себя и иду их решать. Мы сейчас полностью сотрудничаем с WADA. Провели свой аудит, открыли все для WADA, предоставили все письма и информацию, которую они спрашивали, когда это взорвалось.

Были моменты, когда нас могли лишить права выступать под нашим флагом. Но наши вместе с WADA действия обеспечили отсутствие последствий для украинских спортсменов по результатам расследования.

– То есть, нас могли дисквалифицировать как Россию?

- Это если бы комиссия WADA нашла больше нарушений. Слава богу, таких критических нарушений больше не было. С самого начала было понятно, что украинский кейс полностью отличается от российского.

Олимпийские игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале .

. Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

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