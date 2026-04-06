"Если я его коснусь — он упадет": Верховен сделал громкое заявление перед боем с Усиком

Рико Верховен / instagram.com/ricoverhoeven

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен поделился ожиданиями от грядущего боя против чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика.

Верховен рассказал о своей подготовке к поединку с украинцем, поделившись впечатлениями от перехода из кикбоксинга в бокс.

Также нидерландец сделал громкое заявление — он уверен, что если сможет достать Усика своим ударом, то украинец окажется на канвасе.

"Тренируюсь как бешеный. Действительно вкладываю очень много работы, потому что это огромный переход. Мы переходим из кикбоксинга в бокс. Из пяти чемпионских раундов — до двенадцати. Так что этот переход — да, он невероятен. Очень масштабный. И для меня сейчас, делая это и погружаясь еще глубже, чем раньше, это как полностью погрузиться во что-то новое. Теперь я еще больше чувствую, что бокс — это настоящее искусство. Обычно все очень быстро: пять раундов — бах-бах — и конец. А здесь 12 раундов. У тебя есть все это время, чтобы нарисовать свой шедевр.

Будет ли у меня все это время? Надеюсь. Очень надеюсь, потому что если я его коснусь — он упадет. Но будем надеяться, что мы пройдем все 12 раундов и просто получим от этого удовольствие", — сказал Верховен в комментарии DAZN.

Поединок между Усиком и Верховеном по правилам бокса состоится 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.

Усик впервые в карьере будет биться не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств. В профессиональном боксе на счету 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках.

Александр последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), затем дважды — в хевивейте.

В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

36-летний Верховен, которого называют "королем кикбоксинга", считается одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед. Последний раз нидерландец проигрывал еще в январе 2015 года, а с тех пор имеет серию в 22 победы.

Рико больше 11 лет удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии промоушена Glory. Ему принадлежат многочисленные рекорды Glory, в том числе по наибольшему числу побед в титульных боях (14) и наибольшему числу побед (28) в целом.

В июне 2025 года нидерландец победил россиянина Артема Вахитова, после чего покинул кикбоксинг ради большого вызова в боксе.

На боксерский ринг Верховен выходил только однажды — в апреле 2014 года он нокаутировал во втором раунде венгра Яноша Финферу, после чего продолжил карьеру в кикбоксинге.

Ранее сообщалось, что стал известен андеркард вечера бокса Усик — Верховен.