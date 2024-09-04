Есть 12-е "золото": сборная Украины по плаванию стала чемпионом Паралимпиады-2024 в смешанной эстафете

Украина завоевала двенадцатую золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Произошло это в смешанной эстафете по плаванию 4х100 метров вольным стилем.

Украинскую команду представляли Марина Поддубная, Алексей Вирченко, Анна Стеценко и Ярослав Денисенко.

"Сине-желтые" преодолели дистанцию за 3:53,84 минуты. "Серебро" выиграла Бразилия (3:56,94 минуты), а "бронзу" – Испания (3:57,95 минуты).

Это 51-я медаль Украины на нынешней Паралимпиаде. Суммарно в активе украинской сборной 12 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовая награда.

Украина занимает восьмое место в медальном зачете и идет пятой по количеству выигранных наград.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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