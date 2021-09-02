Есть 20-е "золото": Украина с мировым рекордом выиграла 80-ю медаль Паралимпиады в Токио

Есть 20-е "золото": Украина с мировым рекордом выиграла 80-ю медаль Паралимпиады в Токио

Максим Крыпак добыл свое четвертое "золото" на Играх в столице Японии.

Украинский пловец Максим Крыпак завоевал очередное "золото" Паралимпийских игр-2020 в Токио. На этот раз 26-летний спортсмен из Харькова победил на дистации 100 метров на спине (класс S10).

В финальном заплыве Крыпак не оставил соперникам никаких шансов. Его результат - 57.19 секунды. Максим побил свой же мировой рекорд на 0.05 секунды.

Вторым финишировал итальянец Стефано Раймонди (59.36 секунды), а третьим - француз Флорен Марай (1:01.30 минуты).

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Для Крыпака это четвертое "золото" Паралимпиады в Токио и шестая медаль в столице Японии. Также для него это девятая золотая медаль на Паралимпадах в карьере.

Теперь в активе украинской сборной 80 наград Паралимпады в Токио: 20 золотых, 36 серебряных и 24 бронзовые. Украина находится в топ-5 медального зачета и идет четвертой по количеству наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что пловчиха Елизавета Мерешко получила свою пятую медаль Паралимпиады в Токио.

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