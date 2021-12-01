"Есть ли страх? Конечно": экс-футболисту "Динамо" и "Шахтера" угрожали поломать ноги и сделать инвалидом

Андрей Канчельскис написал заявление в полицию.

Бывший футболист киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис обратился в полицию после угроз от неизвестных в свой адрес.

Как сообщает телеграмм-канал Shot, инцидент связан с работой 52-летнего специалиста в узбекском "Навбахоре". Канчельскис покинул клуб в октябре 2020 года из-за долгов по зарплате. Впоследствии ФИФА обязала "Навбахор" выплатить тренеру 1,6 млн евро плюс проценты.

Вечером 22 ноября во время ужина в московском кафе "Оазис" к Канчельскису подошли трое неизвестных мужчин в медицинских масках. Один из них сел за его столик и спросил, работал ли он в Узбекистане? Получив утвердительный ответ, мужчина попросил Канчельскиса снизить свои требования к узбекскому клубу. Андрею предложили согласиться на 80 тысяч евро, а если он откажется - пообещали поломать ноги и сделать инвалидом.

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"Мы действительно подали заявление в полицию. Все угрозы будут переданы ФИФА и УЕФА. Этим делом сейчас должны серьезно заняться. Пока что мы получили от полиции только неожиданную публикацию этой информации в СМИ, а больше никакой реакции не было. Думаю, скоро будет больше информации. Хочу, чтобы этих людей нашли и действовали в отношении них в соотвествии с законом.

Я впервые с таким столкнулся. Не знаю, почему получаю угрозы. Мы все сделали законно. Вроде бы живем в цивилизованном мире, где так дела не решаются. Искренне не могу понять, в чем моя вина. В том, что ФИФА тогда присудила мне заплатить 1,6 млн евро? А выиграй не я, а они, что было бы? Ничего, верно.

После этого разговора меня больше не преследовали. Очень неприятная ситуация. Есть ли страх? Конечно. Но что нам теперь, пойти дома закрыться? Нормально живем, работаем. Все по плану. Будут еще прецеденты - обратимся в правоохранительные органы снова", - сказал Канчельскис в интервью Sport24.

Канчельскис родился в 1969 году в Кировограде (ныне - Кропивницкий). После выступлений за "Динамо" и "Шахтер" Андрей в течение четырех лет играл за "Манчестер Юнайтед".

В послужном списке Канчельскиса также выступления за "Эвертон", "Манчестер Сити", "Фиорентину", "Рейнджерс", "Аль-Хиляль" и российские клубы. В составе сборных СССР, СНГ и России Канчельскис провел 59 матчей и забил 7 голов.

В роли тренера Канчельскис работал в российских "Торпедо-ЗИЛ" и "Уфе", латвийской "Юрмале" и узбекском "Навбахоре".

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