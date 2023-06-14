"Есть люди, которые засунули нож в спину": тренер клуба УПЛ ушел в отставку

"Верес" объявил, что Юрий Вирт ушел с поста главного тренера команды.

Об этом ровенский клуб сообщил на официальном сайте.

Сам 49-летний специалист подтвердил свой уход из клуба после ответного матча плей-офф за право участия в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2023/24 против запорожского МФК "Металлург".

Ровенский клуб разгромил МФК "Металлург" со счетом 6:1 и сохранил место в УПЛ на следующий сезон.

"Я ухожу из команды. У меня был разговор с президентом. Буду открытым, неделю назад он сказал, что весь футбольный клуб против меня. Поэтому я не имею никакого права оставаться, ухожу из команды.

Трудно говорить сейчас, честно говоря. Есть люди, которые просто засунули нож в спину и держали его по сей день. Я это не мог этого понять, потому что прошел очень трудный путь", – сказал Вирт.

Вирт возглавил "Верес" ровно четыре года назад – 14 июня 2019-го. Под его руководством за это время команда сыграла 111 матчей. "Красно-черные" одержали 54 победы, потерпели 36 поражений и 21 игру свели вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 168:122.

Под руководством Вирта ровенский клуб в сезоне-2020/21 впервые в своей истории выиграл Первую лигу. Команда вернулась в элитный дивизион, где проведет и следующую кампанию-2023/24.

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