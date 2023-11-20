Есть неожиданность: Украина и Италия назвали стартовые составы на решающий матч за выход на Евро-2024

Долгожданный поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Италии на очный матч в рамках последнего 10-го тура отбора на Евро-2024, который сегодня, 20 ноября, состоится на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров несколько удивил своим выбором в центре обороны, где с первых минут на поле выйдет не Николай Матвиенко, а Александр Сваток.

Украина: Трубин, Миколенко, Забарный, Сваток, Конопля, Степаненко, Зинченко, Судаков, Мудрик, Цыганков, Довбик.

Запасные: Бущан, Ризнык, Бондарь, Дубинчак, Матвиенко, Тымчик, Маииновский, Пихаленок, Сидорчук, Зубков, Яремчук, Сикан.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Бонджорно, Димарко, Фраттези, Жоржиньо, Барелла, Дзаньоло, Распадори, Кьеза.

Запасные: Проведель, Викарио, Гатти, Бираги, Дармиан, Бонавентура, Кристанте, Кин, Скамакка, Эль-Шаарави, Политано, Манчини.

Поединок "сине-желтых" против "Скуадры Адзурры" стартует в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Италия доступна на нашем сайте.

Для обеих сборных это будет решающий матч в борьбе за выход на континентальное первенство. Перед заключительным туром Италия и Украина имеют одинаковое количество очков (по 13), но "Скуадра Адзурра" опережает "сине-желтых" по дополнительным показателям.

Подопечным Сергея Реброва необходимо побеждать действующих чемпионов Европы с любым счетом, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. А вот команде Лучано Спаллетти для попадания на ЧЕ будет достаточно и ничьей в поединке с украинцами.

Ранее сообщалось, что сборная Украины гарантировала себе место в стыковых матчах за выход на Евро-2024. "Сине-желтые" сыграют в плей-офф в случае поражения или ничьей в поединке против Италии.

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