"Есть одна вещь, которой ему не хватает": жертва Усика оценил предстоящий бой за "абсолюта" супертяжелого веса

Хантер считает, что у Усика есть все шансы на победу.

Американский сверхтяжеловес Майкл Хантер оценил возможности украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика в потенциальном бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Он считает, что у украинца есть все шансы победить.

Об этом он сообщил в комментарии ESNEWS.

"У Усика хорошие шансы на победу. Одна вещь, которой ему не хватает — это получить уважение. Не знаю, сможет ли он заслужить уважение Тайсона Фьюри. По-моему, проблема заключается в весе."

Не думаю, что Фьюри сразу набросится на Усика. Если Усик активизируется и нанесет несколько ударов в начале, то заслужит уважение и потом Тайсон уже не сможет наброситься. При таком развитии событий, у Александра будет отличный шанс на победу в этом поединке", – заявил он.

В субботу, 3 декабря, Фьюри будет защищать пояс WBC в поединке со своим соотечественником Дереком Чисорой. Ранее сообщалось, что Усик собирается навестить этот бой.

Ожидается, что после этого боя "Цыганский король" проведет бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

В апреле 2017 года Усик победил Хантера единогласным решением судей в первом тяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. Последний свой бой он провел в ночь на 24 апреля 2022 года, когда нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и защитил титул WBC.

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