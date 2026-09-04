Есть одно условие: Фьюри выразил желание в третий раз сразиться с Усиком

Усик — Фьюри / © Associated Press

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил желание провести третий бой с бывшим абсолютным чемпионом Александром Усиком, если не удастся организовать поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа.

"Еще один человек, о котором я забыл упомянуть раньше, это сенсей Джошуа — Александр. Я знаю, что он боец и храбрый человек, и у него сейчас нет запланированных поединков. Давайте проведем это в США. Здесь я получу справедливый результат. В этот раз все будет честно.

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Александр, я Ахилл, и я жду тебя, су**й сын. Давай проведем третий бой в нашей трилогии. Если твой парень — долбанный трус и желторотый, то я знаю, что у тебя хватит мужества, и ты знаешь, что я — самый большой гонорар, который ты когда-нибудь получишь.

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Как и в прошлый раз, я сделаю это для тебя, Усик. Давай, кролик, давай. Я дам этому фрику еще несколько дней, а потом приду за тобой, парень. Я приду за тобой, сенсей. Давай!" — сказал Фьюри для boxingnewsonline.net.

Отметим, что в 2024 году Усик провел два поединка с Фьюри в саудовском Эр-Рияде. В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей и защитил титулы, после чего Фьюри принял решение завершить карьеру.

Однако в апреле этого года Фьюри вернулся в ринг после двух поражений от Усика и уверенно одолел россиянина Арсланбека Махмудова.

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В июле британец провел еще один поединок, техническим нокаутом одолев поляка Мариуша Ваха. Интересно, что бой не транслировался в прямом эфире по телевидению или на стриминговых платформах.

Следующий бой "Цыганский король" планирует провести с другим звездным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа. Ранее боксеры подписали контракт на поединок, который запланирован на четвертый квартал 2026 года. Однако официального объявления долгожданного противостояния до сих пор нет.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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