"Есть ощущение, что он забьет много голов": тренер "Ромы" оценил дебют Довбика в Серии А

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси дал оценку игре украинского форварда Артема Довбика в матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25 против "Кальяри".

Поединок завершился вничью 0:0. Для 27-летнего Довбика это был первый официальный матч за римский клуб. Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут. За это время он трижды пробил по воротам соперника, в том числе на 80-й минуте ударом головой попал в перекладину после навеса от Пауло Дибалы.

"Это был непростой матч для Довбика. Мы поставили его не в лучшие условия в первом тайме. Во втором у него получилось очень хорошо, он часто получал мяч и почти забил. У меня есть ощущение, что он забьет много голов", – приводит Radio Romanista слова Де Росси.

Во втором туре Серии А римляне примут "Эмполи". Поединок состоится в воскресенье, 25 августа.

Напомним, в прошлом сезоне Довбик в составе "Жироны" забил 24 мяча и сделал 8 ассистов за 36 матчей в чемпионате Испании. Он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, а также финишировал лидером по системе гол плюс пас.

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