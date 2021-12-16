"Есть — пчелы, а есть — мухи": промоутер Усика рассказал о сознании относительно скандала с флагом Ломаченко

"Есть — пчелы, а есть — мухи": промоутер Усика рассказал о сознании относительно скандала с флагом Ломаченко

Хотя он и удивился отсутствию флага Украины.

Промоутер Александр Красюк, представляющий чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика, прокомментировал ситуацию с флагом Василия Ломаченко после боя с Ричардом Комми.

Слова Красюка цитирует Obozrevatel.

"Репутационный удар по Васе в Украине? У него здесь всегда были "за" и "против". Думаю, что это не сильно изменит отношение к нему. Любящие боксера будут продолжать его любить, а те, кто его ненавидят, ищут причины.

Знаете, существует два типа сознания – сознание пчелы и сознание мухи. Пчела всегда летит на цветочек и питается пыльцой, а муха питается чем-нибудь другим. Но они все существуют в одной и той же реальности.

Осуждать Ломаченко? За что осуждать? Ну, вышел он с флагом родного города. Не знаю, есть ли смысл осуждать человека в такой ситуации. Я к этому очень нейтрально отношусь. Я удивился, что не увидел там флаг Украины, потому что это обычная история. Ну а он вышел за пределы привычного", — сказал Красюк.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко попал в громкий скандал из-за того, что в ринге праздновал победу над Комми не с флагом Украины. Вместо него в руках боксер держал флаг родного города Белгород-Днестровского. Поступок боксера жестко осудили фанаты и известные спортсмены, среди которых Владимир Кличко и Сергей Стаховский.

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.

Комми единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO. Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения.

Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 – нокаутом). Это его четвёртое поражение в карьере.

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