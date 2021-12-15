Есть первая победа: Шевченко наконец торжествовал с "Дженоа", выведя их в следующий этап Кубка Италии

Есть первая победа: Шевченко наконец торжествовал с "Дженоа", выведя их в следующий этап Кубка Италии

Все решил один единственный мяч.

"Дженоа", которую тренирует украинец Андрей Шевченко, сумела пробиться в следующий этап Кубка Италии .

Подопечные Шевченко в рамках 1/16 финала турнира минимально одолели дома "Салернитану" со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече был проведен на 76 минуте – победу "грифонам" принес Калеб Экубан.

Отметим, что для Шевченко этот триумф стал первым во главе "Дженоа". С момента назначения украинца на мост генуэзцев, его подопечные провели пять игр, в которых потерпели четыре поражения и еще раз сыграли вничью.

Таким образом, победив "Салернитану", коллектив Шевченко пробился в 1/8 финала Кубка Италии. Там соперником "Дженоа" станет "Милан", которому Шевченко отдал лучшие годы своей игровой карьеры.

До этого "Дженоа" в рамках 1/32 финала одолела "Перуджу" (3:2);

Уже 17 декабря "грифоны" в рамках 18 тура Серия А померяются силами на выезде с римским "Лацио".

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