Есть первый трофей: украинский футболист в серии пенальти выиграл Кубок Бельгии

Есть первый трофей: украинский футболист в серии пенальти выиграл Кубок Бельгии

Роман Безус помог "буйволам" одержать победу в турнире.

Украинский полузащитник Роман Безус стал обладателем Кубка Бельгии в составе "Гента". В финальном матче турнира "буйволы" обыграли "Андерлехт", цвета которого защищает еще один наш соотечественник - защитник Богдан Михайличенко.

Основное и дополнительное время поединка завершилось без голов (0:0). А серии пенальти точнее оказались именно футболисты "Гента", одолев соперников со счетом 4:3.

Безус вышел в стартовом составе "буйволов" и провел на поле 88 минут, после чего был заменен. Михайличенко просидел всю встречу на скамейке для запасных.

Выигранный трофей стал для Безуса первым в составе "Гента", за который он выступает с января 2019 года. "Буйволы" триумфовали в национальном кубке в четвертый раз в истории и впервые с 2010 года. В общем, это 6-й трофей за время существования клуба.

Ранее сообщалось, что дочь взятой в плен войсками РФ украинской волонтерши завоевала медаль на "Играх непокоренных".

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