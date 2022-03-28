"Есть плюсы и минусы": Владимир Кличко оценил решение Усика покинуть Украину ради боя с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе высказался об отъезде своего соотечественника за границу во время войны с Россией.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал решение чемпиона мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика уехать из Украины, чтобы начать подготовку к реваншу из Энтони Джошуа.

"Здесь есть плюсы и минусы, и для Александра это было, безусловно, непростое решение. Однако сам тот факт, что будет исполнен гимн нашей страны и поднят наш флаг, можно расценивать, скорее, с положительной, чем с отрицательной стороны", - сказал Кличко-младший в интервью изданию The Telegraph.

В первые дни российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к поединку-реваншу с Джошуа.

35-летний спортсмен выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение покинуть Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

Напомним, в ночь на 26 сентября Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщал, что реванш может состояться в июне этого года.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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